Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, 4276 Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

53 yaşındaki Satı Üçgül, balkon temizliğinin ardından halının tozunu çırpmak için aşağı sarkıttı.

Bu sırada dengesini kaybeden Üçgül, dengesini kaybederek halıyla birlikte birinci katın balkonundan beton zemine düştü.

Balkondan çırptığı halı ölüme götürdü

ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Satı Üçgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alan Üçgül’ün çocukları gözyaşlarına boğuldu.

Ekipler, cansız bedenin görünmemesi için olay yerini bariyer ile kapattı. Cansız bedenin yanı başında halının olduğu görüldü.

'ANNE, ANNE' FERYATLARI

Annesinin ölüm haberini alan Elif Üçgül, “Anne, anne, annem kurban olduğum ciğerimi yaktın” diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Sık sık annesinin cenazesini görmek isteyen Elif Üçgül’ü, yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği balkonda çalışmalar yaptı.

Balkon demirlerinden parmak izi alan olay yeri inceleme ekipleri, cansız beden ile balkon arasındaki mesafenin ölçümünü yaptı.

EKİPLER TESELLİ ETTİ

Savcılık incelemesinin ardından Satı Üçgül’ün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenazeyi son kez görmek isteyen Üçgül’ün yakınlarını polis ekipleri zor teselli etti.

Olay yerinde kalan halı, evin karşı caddesinde bulunan bir çöp konteynırına atıldı.

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