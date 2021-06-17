Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da başlatılan denizlerdeki müsilaj arıtma çalışmalarında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgeler kapsamlı temizlik yapıldı.
8 GÜNDE 3 BİN 288 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seferberliğin 8'inci günündeki temizleme çalışmalarını 193 bölgede sürdürdüklerini kaydetti.
Bu kapsamda, 15 Haziran'da temizlenen 613,7 metreküple birlikte Marmara Denizinden toplanan 3288,2 metreküp müsilaj, düzenli depolama tesislerine taşındı.
8 günün sonunda, İstanbul'da 850,2, Kocaeli'de 174,5, Bursa'da 131,5, Tekirdağ'da 136, Balıkesir'de 338, Çanakkale'de 271 ve Yalova'da 1387 metreküp müsilaj, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderildi.
Deniz dibinde müsilajın yoğunluğu görüntülendi Anadolu Ajansı, Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.
Müsilaj tehdidinde Akdeniz'de risk altında Deniz araştırmaları yapan Prof. Dr. Deniz Ayas, müsilaj tehlikesinin Akdeniz'de de görüldüğünü açıkladı.