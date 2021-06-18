Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir manav dükkanı önünde önceki gün yaşandı.
3 yabancı uyruklu şahıs, aralarında anlaşmazlık bulunan manav dükkanı sahibine saldırdı.
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TEZGAHTAKİ SOĞANLARLA VURDULAR
Görüntülerde, şahısların birbirine tezgahtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı.
Olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.
Önce amcasını dövdü, tutuklanıp teste götürülünce tehditler savurdu Amcasını darp ettikten sonra mahkemece tutuklanan adam hapse gönderilmeden önce götürüldüğü Covid-19 taraması esnasında sağlık çalışanlarına tehditler savurdu.
İzmir'de pes dedirten görüntü: Fenomen olmak için öldüresiye dövdüler İzmir'in Konak ilçesinde sosyal medyada videolarının izlenmesi için kendilerinden yaşça küçük kız çocuklarını dövüp videolarını çektikleri iddia edilen çocukların görüntüleri şok etti. Dehşeti yaşayan çocuklar ve aileleri, darp eden çocuklardan şikayetçi oldu.