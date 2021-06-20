Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba olan iki aile arasında 'arazi sulama suyu' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, 2'Sİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine kavgada yaralanan 10 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kavga nedeniyle kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken hastanelerde ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kavgaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var Samsun'da elektrik direğine çarpan aracın devrilmesi sonucu, 1 kişi yararlanırken, 1'i çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rüzgar inşaat iskelesindeki işçileri düşürdü, ölü ve yaralılar var Gaziantep'te bir bina inşaatında meydana gelen feci olayda rüzgar iskeledeki işçileri düşürdü. Dengesini kaybederek iskeleden düşen işçilerden 2'si hayatını kaybederken, durumu ağır yaralıların olduğu da öğrenildi.