Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Aydın'da meydana geldi. Çeşmeye su almak üzere giden talihsiz kadın bir daha geri dönemedi. Yaşlı kadın fırtınanın yıktığı duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

DUVAR 30 METREYDİ

Edinilen bilgiye göre, Horsunlu Mahallesi’nde akşam saatlerinde kısa süreli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları ile ağaçlar zarar gördü. Fırtına sırasında yaklaşık 30 metre uzunluğunda iki metre yüksekliğindeki boş bir arazinin yanındaki duvar yıkıldı. O esnada çeşmeden su dolduran Fatma Ayaydın (78) isimli yaşlı kadın fırtına nedeniyle yıkılan duvarın altında kaldı. Yapılan ihbar ile bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇEŞMEYE SU DOLDURMAYA GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden yaşlı kadının yakınlarından Gülşen Kepenekli, Fatma Ayaydın’ın su doldurmak için duvarın yanındaki çeşmeye geldiğini, tam su doldurduğu esnada fırtına nedeniyle yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ölüm, serinlemek için sığındığı duvarın gölgesinde yakaladı Antalya'da sıcaktan bunalan vatandaş serinlemek üzere duvarın gölgesine oturdu. O esnada yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü talihsiz adamın bulunduğu yöne doğru çarptı. Duvarla araç arasında sıkışıp kalan adam feci şekilde hayatını kaybetti.