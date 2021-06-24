Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yurt dışı kurban organizasyonunu bu yıl “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla gerçekleştirecek. İDDEF, aldığı kurban vekâletlerini Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlardaki 40 ülkede 264 bölgede dağıtacak. Federasyon, 2021 yoluyla yurt dışı kurban kesim bedelini de açıkladı. Buna göre küçükbaş kurban 800 lira, büyükbaş hisse kurban ise 700 lira olarak belirlendi. Yapılan açıklamada “İDDEF olarak, 12 yıldır güven ve şeffaflık içinde sürdürdüğümüz yurt dışı kurban organizasyonumuzu bu yıl da ümmet coğrafyasında gerçekleştireceğiz. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ülkelere gidecek ekiplerimiz ile yerel görevlilerimizle hiçbir aracı kurumla çalışmadan kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yapacağız. Mülteci kampları ve savaş bölgelerinde de kurban çalışmamızı ön planda tutacağız. Öncelikle Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerdeki mazlumlara dağıtacağız. Yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ülkelerin en ücra bölgelerinde dahi ulaşmaya çalışarak kardeşiyle kurbanını paylaşan her bir bağışçımızın emanetini tek tek teslim edeceğiz” denildi.

KESİM ANI KAYIT ALTINDA

Kurbanlıkların iki ay önceden satın alınmaya başlayarak veteriner kontrolünden geçirildiği, gerçek ihtiyaç sahiplerinin belirlendiği aktarılan açıklamada “Yurt dışı küçükbaş ve büyükbaş hisse bedellerimizin uygun olması ve döviz hareketliliğinden etkilenmemesi için ülkelere giden saha ekiplerimiz, oradaki görevlilerimiz ile emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz anlayışla kurbanlıkları titizlikle seçip satın alıyoruz. Bağışçılarımızın vekâlet yoluyla bağışladıkları kurbanları, bayramın ilk günü başlamak üzere İslami usul ve kaidelere göre keserek, SMS yoluyla bağışçılara bilgi veriyor, imkânlar dâhilinde kurban kesimlerini video ile kayıt altına aldırıyoruz. Ekiplerimiz ve yerel görevlilerimiz nezaretinde kesilip eşit olarak pay edilen kurban etlerini önceden tespit ettiğimiz gerçek ihtiyaç sahiplerine ve medrese talebelerimizin yoksul ailelerine dağıtıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BAĞIŞINI TAKİP ET

İDDEF, bağışçıların kurbanlarını takip etme imkânına sahip olduğunu aktardı. İDDEF “Bağışçılarımız, www.iddef.org web sitesi üzerinden kurbanlarının durumunu sorgulayabilir. Hangi ülke ve bölgede kesildiğini öğrenebilir. Yurt dışında kurban kesmek isteyen bütün hayırseverlerimiz binlerce kilometre ötelerde kurban bereketini yaşatabilir. Paylaşma ve dayanışma duygularıyla ümmet bilincini pekiştirerek, kardeşlerine umut olabilir” şeklinde açıklamada bulundu.

İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği İDDEF, İsrail’in saldırıları sonucu zor günler geçiren Filistinlilerin yaralarını sarmak için Gazze’ye ambulans ulaştırdı.