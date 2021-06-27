Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Karadeniz ve arkadaşları, başka bir grupla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşadı. Tartışmadan sonra tartıştıkları grup bir arabayla sokağa geri geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen taraflar tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Arabayla sokağa gelen gruptan biri belindeki silahı çekerek Sinan Karadeniz’e kurşun yağdırdı. Sinan Karadeniz başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

'İKİ TANESİ KAFASINA İKİ TANESİ KALBİNE GELMİŞ'

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ağır yaralı gence yardım etmek için sokağa döküldü. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Sinan Karadeniz, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahlı saldırgan ve beraberindekilerin kimliğini belirleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'İKİ TANESİ KAFASINA İKİ TANESİ KALBİNE GELMİŞ'

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ifade eden mahalle sakini Veli Aslan, “Dün gece abimlerde yemek yerken silah seslerini duyduk. Yardıma geldik. Baktığımda Sinan kardeşimiz yerdeydi. Biz de müdahalede bulunmaya çalıştık. Ambulans gelinceye kadar başındaydık. Ambulansa gidene kadar nefes alabiliyordu. Bu sabah ölüm haberini aldık. 5-6 kurşun isabet etmiş. İki tanesi kafasına iki tanesi kalbine gelmiş. Arabayla gelmişler. 4-5 kişi onlar da arabadaydı. O esnada tartışma çıkmış. Onlar burada beklerken diğerleri de arabayla gelmiş. Direkt o çocuğa gelmişler” dedi.

'KATİLLERİN YAKALANMASINI İSTİYORUZ'

Hayatını kaybeden Sinan Karadeniz'in babası Ali Karadeniz, "Katillerin yakalanmasını istiyoruz. Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Bir can gitmesi kolay bir şey değil. Saldırganın yakalanmasını istiyorum. Benim oğlum da birini vursa ben kabul etmem. Bizim çocuk gitti, canımız yandı. Başka kimsenin canı yanmasın" ifadelerini kullandı.

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