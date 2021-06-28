Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ömerli Barajı çevresinde yaşayan bölge halkı tarafından fark edilen ölü balıklar korkuya neden oldu. Barajda ölen balıkların İSKİ ekipleri tarafından alındığını ve yine baraj yakınında bulunan toprak alana gömüldüğünü iddia eden bölge halkı, baraj etrafını balık mezarlarının sardığını belirtti.

HAVUZLARI DÜZELTMEK YERİNE BALIKLARI GÖMMEYİ TERCİH ETTİLER

Edinilen bilgilere göre, Kurnaköy mevkiinde yapılan çökertme havuzlarının balık geçişlerine uygun yapılmamasından ve yumurta bırakan balıkların derin sulara ulaşamamasından dolayı balıklar su birikintilerinde mahsur kaldı. Birikinti sularda mahsur kalan balıklar, suyun çekilmesi ve buharlaşmasıyla yaşam alanı bulamadıklarından dolayı öldü. İddialara göre; Ömerli Barajı'ndaki ölü balıklar İSKİ ekiplerince iş makineleriyle barajın etrafına gömüldü. İddialara göre baraja gelen ekiplerin, balık ölümlerine neden olan çökertme havuzlarını düzeltmek yerine balıkları gömmeyi tercih etmesi şaşkınlığa sebep oldu.

Ölü balıkların iş makinesiyle toprağa gömüldüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

'KANALDAKİ BALIKLAR OKSİJENSİZ KALDI' İDDİASI

Ölen balıkların gömülmesi hakkında konuşan bir bölge sakini, "Burada yapılan çökertme havuzlarının yanlış yapılması, balıkların kanallardan birbirine geçiş olmaması dolayısıyla bu kanalda kalan balıklar oksijensiz kaldığı için burada balık ölümleri gerçekleşti. Şu anda burada su var, su çekildiği zaman kanallarla birbirine geçiş yok barajda. Barajı geçmek için kanallar arasında birbirine bağlantı yapmaları lazım. Ve bunun bir an önce yapmaları lazım. Çünkü burada daha çok balık ölümleri olacak. Yani bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

Ömerli Barajının içine dikenli tel çekildi, bölgede bulunan canlılar zarar gördü İstanbul Büyük Şehir Belediyesine Bağlı İSKİ'nin Ömerli Barajında geçen yıl yaptığı çalışmalar barajdaki canlılara büyük zarar verdi. Barajın içine 3 metreyi bulan dikenli tel çekilmesi sonucu barajda bulunan balıklar ve çevredeki karabatak, ördek, pelikan gibi hayvanlar tellere takılarak ölüyor.