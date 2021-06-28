Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram yaklaştı, kurban piyasası hareketlenmeye başladı. Kurban Bayramı öncesi yavaş yavaş görücüye çıkmaya başlayan kurbanlıkları seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgi veren Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, hayvanların özellikle dış uzuvlarında eksik olmaması gerektiğini belirtti.

Özel çiftliklerde kurbanlar görücüye çıkarken, 1 Temmuz'dan itibaren hayvan satış yerleri de kurulacak. Vatandaşlar, belediyelerin belirlemiş olduğu hayvan satış yerlerinde görevli veteriner hekimler eşliğinde kurbanlarını alabilecekler. Peki sağlıklı bir hayvan nasıl olur? Kurban alınırken nelere dikkat edilmeli? Hayvanınyaşını nasıl anlarız? Merak edilen sorulara cevap veren Akgün Ergül, "Büyükbaş hayvanlarda kurban alırken özellikle ön dişlerine bakarız. Süt dişleri dediğimiz inci tanesi gibi sıralanmış alt çenesindeki dişlerin, öndeki 2 dişin düşüp, yerine daha belirgin dişlerin çıkmış olması lazım. Bu şekilde dişini tamamlamış hayvanlar 2 yaşını doldurmuş ve kurban olabilecek vasıftaki hayvanlardır" dedi.

UZVUNDA EKSİK OLMAMALI

"Bunun haricinde dış görünüşünde hayvanın herhangi bir uzvunda eksik olmamalı. Özellikle mesela kuyruğu kopuk olmamalı, boynuzları düşük olmamalı, kulaklarında herhangi bir kesik veya tamamı ile kopuk olmaması lazım" diyen Ergül, "Bunun dışında sağlıklı bir hayvanı dış bakımdan vatandaşlarımızın anlaması mümkün olmayabilir ama hekim arkadaşlarımız anlayabilir ve vatandaşlarımız satış yerlerinde direkt irtibata geçebilirler. Yemini yiyen, gevişini alan ve durgun olmayan hayvanlar genellikle sağlıklı statüdedir. Nasıl ki insanlar nezle olduğunda burunlarından akıntı ve salya geliyorsa, hasta hayvanlarda da hastalık durumlarında özellikle akciğer hastalıklarında burunlarından iltihap tarzında bir akıntı gelir. Buna dikkat edebilirler. Sağlıklı hayvanda böyle bir akıntı olmaz. Dışkıları da kontrol edilebilir. İshal gibi bir dışkı varsa o hayvanda bir hastalık belirtisi vardır. Bunların haricindeki hayvanlar da sağlıklı statüsünde sayabileceğimiz hayvanlardır” dedi.

KULAK KÜPESİ, KİMLİK NUMARASI KADAR ÖNEMLİ

Hayvanlardaki küpelerin insanlardaki kimlik numarası kadar önemli olduğunu ve bilgilerin tespit edilmesinde yardımcı olduğunu söyleyen Ergül, "Biz her zaman için özellikle satış yerlerinde küpesiz hayvanları sokmuyoruz" dedi.

TÜBERKÜLOZ İLE KARŞILAŞANLAR DİKKAT!

Tüberküloz ile karşılaşılması durumunda kulak küpesinin çok önemli olduğunu dile getiren Ergül, şu ifadeleri kullandı: Tüberkülozla Kurban Bayramı’nda çok karşılaşıyoruz. Devletin geri ödeme yaptığı bir hastalık durumu bu. Vatandaşlar dış görünüşten tüberkülozu bilemeyebilirler ama kesildikten sonra hayvanın iç organlarında, göğüs boşluğunda, akciğerlerinde kaburgaya yapışmış şekilde olur ve bilye büyüklüğünde iltihap odakları olur. Hatta mideye kadar iç organlara sirayet eder. Böylesi bir durumla karşılaştıkları zaman, kesinlikle o hayvana ve ete müdahale etmesinler. Bulundukları ilçe müdürlüğüne, veteriner hekimlere ulaştıklarında rapor tutulur. Sonrasında hayvan imha edilir. Kulak küpesi de burada devreye girer. Küpesi ve kaydı olan her hayvana devletimiz yüzde 99’a kadar oranda bir tazminat ödemesi yapar. Vatandaşlarımız kurbanının parasını alır, daha sonra da kurban ibadetlerini gerçekleştirirler.

İstanbul'da kurban hazırlıkları başladı Kurban Bayramı öncesinde İstanbul’daki kurban satış ve kesim alanlarında hareketlilik başladı. Kurban pazarında 600 kilo civarında büyükbaş hayvanların 24 bin TL civarında, Küçükbaş hayvanların da 1.800 TL ila 4 bin 500 TL arasında satışa çıkartıldı.