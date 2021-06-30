Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.
İddialara göre, düğünde takı nedeniyle gelin ve damat tarafı arasında tartışma çıktı.
Esenyurt'ta düğünde yaşanan takı krizi, kavgaya dönüştü
GELİNİN BABASI, KIZINI ALIP GİTTİ
Duruma sinirlenen gelinin babası, kızını da alarak düğünü terk etti.
Kapı önünde büyüyen tartışma dünürler arasında kavgaya dönüştü.
GELİN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaşanan kavgada sinir krizi geçiren gelin, arabayı yumrukladı.
Yarım kalan düğünün ardından babasının arabasına binen gelin, olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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