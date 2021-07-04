Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük Kumla Mahallesi’nde Anıt Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ö.K. isimli şahıs iddiaya göre sokakta bulunan köpekleri korkuttuğunu öne sürdüğü bir kişiyi uyardı.

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında bulunan tabanca ile Ö.K’ nın bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Her iki bacağından yaralanan Ö.K. olay yerine sevk edilen ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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