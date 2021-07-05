Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Ataköy sahildeki bir inşaatta meydana geldi.

Vinç operatörü intihara kalkıştı

PARASINI ALAMADI, VİNCE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir vinç operatörü, parasını alamadığını ileri sürerek vince çıktı.

Operatör, daha sonra yük kaldırma kancasını inşaatın arkasında bulunan bir petrol ofisinin içine bırakıp, ardından vincin ucuna doğru gidip intihar kalkıştı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Polis ekipleri, petrol ofisinin girişini kapatırken, itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı.

Olay yerine gelen müzakereci polis ekipleri, intihara teşebbüs eden şahsı saatlerce ikna etmeye çalıştı.

Şahsı ikna çalışmaları hala sürüyor.

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