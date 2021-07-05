Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukova istikametinden Sakarya istikametine doğru seyir halinde olan S.T. idaresindeki marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada sürücü S.T. (63) ve otomobilde bulunan E.E. (48) yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İlker Aksum kaza yaptı, aracı hurdaya döndü Ünlü oyuncu İlker Aksum, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan araç adeta hurdaya dönerken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı ​Denizli’de yaya üst geçidine çarparak karşı şeride geçen otomobil, diğer yönden gelen minibüsün önüne düştü. Minibüsün çarpması sonucu otomobilin hurdaya yığınına döndüğü kazada, sürücü aracın camından fırlayarak ağır yaralandı.