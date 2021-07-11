Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğle saatlerinde Büyükçekmece sahilde meydana geldi.

İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı

TÜRK BAYRAĞINI YIRTTI, LİNÇ YİYORDU

İddialara göre, İspanyol uyruklu bir kadın Türk bayrağını yırttı.

Kadının bayrağı yırttığını gören vatandaşlar, olaya tepki göstererek kadının üzerine yürüdü.

İspanyol kadının arkadaşı olduğu tahmin edilen bir adam, önüne siper olarak turist kadını korudu.

ÖFKELİ KALABALIK ZOR SAKİNLEŞTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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