Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seferihisar'a bağlı Akarca Mahallesi'nde öğle saatlerinde motosikletiyle seyir hâlinde olan Hatun Özsoy'a (27), bir kamyonet içerisinden silahla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Araç ise uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede bir çocuk annesinin öldüğü belirlendi.

"BENZLİNLİKTEYİM BEKLİYORUM"

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, tetiği çeken kişinin Y.K. olduğunu tespit etti. Ekiplerin peşine düştüğü zanlı bir süre sonra 155'i arayarak "Çeşme-İzmir çevre yolunda bulunan bir akaryakıt istasyonundayım. Sizi bekliyorum" dedi. Adrese giden güvenlik güçleri şahsı gözaltına aldı.



"BENİ KAYBETMEKTEN KORKAN VAR MI?"

Bu arada Hatun Özsoy'un ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığım paylaşım yürek burktu. Kadının yaptığı paylaşım şöyle: Hayatım boyunca sevdiğim insanları kaybetmekten korkmuşum. Bazen kendime soruyorum, beni kaybetmekten korkan var mı?



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