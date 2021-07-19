Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Kurban Bayramı arefesi öncesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’na akın etti. İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ MASKE TAKMADI

Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.

Bayramda oto yıkamacıların kazancı 3'e katlandı Aydın’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde oto yıkamacılardaki yoğunluk üçe katlandı.

Avşa Adası'nda da bayram yoğunluğu yaşanıyor Balıkesir’in Marmara Denizi'nde yer alan Avşa Adası da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşın akınına uğradı