Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’nde İnce Mehmet Ulusoy'a ait ahırda yangın çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır birden alev topuna döndü.

13 HAYVAN TELEF OLDU

Ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen ahır kullanılamaz hale geldi.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ağıla dalan yabani hayvanlar 45 koyunu telef etti Ağrı'da bir ağıla dalan yabani hayvanlar koyunlara saldırdı. Sabah hayvanlarına bakmaya giden adam korkunç manzara ile karşılaştı, 45 koyun telef oldu 40 koyun da yaralandı.

Yangın çıktı, hayvanlar telef oldu Sakarya'da bir çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.