Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Kocaeli'de meydana geldi. Bakım evinde kalan vatandaşı sigara tiryakiliği canından etti. Oksijen tüpüne bağlı olduğu an düşünmeden sigarasını yakan vatandaş, tüpün tutuşması üzerine yandı. Olay sonrası tedavi altına alınan şahıs hayatını kaybetti.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde kalan 56 yaşındaki Alptekin Tekinalp, odasında sigarasını yakmak için çakmağını yaktı. BU sırada çalışır vaziyette olan oksijen tüpü alev aldı. Yüzünden ve vücudunda yanıklar oluşan Tekinalp, ağır şekilde yaralandı.

20 GÜNDÜR MÜCADELE VERİYORDU

Merkez çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekinalp, özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Tekinalp, yoğun bakım ünitesine alındı. Tekinalp, yaklaşık 20 gün süren yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bekar olduğu öğrenilen Tekinalp’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan otopsi incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi. Tekinalp’in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kartepe İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

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