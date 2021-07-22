Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Ege Denizi'ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.