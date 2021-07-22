Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 17.16'da ve 6 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 41 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Ege Denizi'ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.