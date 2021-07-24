Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Aydın'da meydana geldi. Apartmanda kötü kokuya dayanamayan komşuların ekiplere haber vermesiyle yaşlı kadının evine gidildi. Kapının açılmaması üzerine eve kapıyı açtırıp giren ekipler yaşlı kadının cesediyle karşılaştı. Talihsiz kadının bayramda dahi arayanın soranının olmaması dolayısılya olduğunun fark edilmediği ortaya çıktı.

KÖTÜ KOKUDAN DOLAYI EVE GİREMEDİLER

Efeler İlçe Merkezi Mimarsinan Mahallesi 2304 sokak üzerinde bulunan 14 numaralı apartmandaki dairelerden birinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri durumu polise ihbar etti. Apartmana gelen polis ekipleri kapıyı ısrarla çalmalarına rağmen cevap alamayınca bu defa kimsesi olmadığı belirtilen yaşlı kadının evine girebilmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen Büyükşehir İtfaiyesi itfaiye aracının merdiveni ile evin sokağa bakan penceresinden daireye ulaştı. Ancak evdeki aşırı kötü koku nedeniyle kimse evin içine girmedi.



GÜNLER ÖNCE VEFAT ETMİŞ

Normal maske ile içeri girmenin imkansız olduğu olayda polis de itfaiyeden yardım istedi. Ve itfaiye ekipleri oksijen tüpü ile daireye girerek evin içinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde evde yalnız başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Munise S. isimli kadının günler önce vefat ettiği ve bayramda bile kimse arayıp sormadığı için bedeninin koktuğu öğrenildi.

BAYRAMDA BİLE KİMSE ARAMAMIŞ



Henüz bayram kutlamaları ve bayramlaşmanın devam ettiği bu günlerde yaşanan olay, yok olan komşuluk ilişkilerini ve mazide kalan eski bayramların güzelliğini hatırlattı. Yaşlı kadını bayramda bile kimsenin arayıp sormadığı ortaya çıkarken, Munise S.'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye alındı.

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