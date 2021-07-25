Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Üsküdar'da, bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede yaşayan anne ve 2 çocuğu olay yerinde mahsur kaldı. Yardım çığlıklarına kayıtsız kalmayan vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtarmak için adeta seferber olarak, amaçlarına ulaştı.

MERDİVENLERİ ÜSTÜ ÜSTE KOYUP YARDIMA GİTTİLER

Yangın, Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Mete Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Bu sırada evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevler arasında mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşlar, duruma hemen müdahale etti. Birkaç merdiveni üst üste koyarak çatı katına ulaşan vatandaşlar, anne ve çocuklarını kurtardı.

VATANDAŞLARDAN İTFAİYEYE HORTUMLARLA DESTEK

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahsur kalan anne ve çocuklarını kurtaran vatandaşlardan biri, “En üst kattalardı. Birkaç tane merdivenle çıkarak 4-5 kişinin desteğiyle aldık. 2 çocuk ve annesini. Durumları iyiymiş” dedi.

Öte yandan, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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