Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs, delta varyantıyla birlikte yeniden atağa geçti. Vaka sayılarının dünya genelinde yeniden artmaya başlaması endişe uyandırıyor. Tedbirlerin ve aşı uygulamalarının hassasiyetle gerçekleştirilmesi, salgına karşı galibiyetteki olmazsa olmaz gereklilik durumunda. Türkiye'de vaka sayılarının artmasyla birlikte, karantina haberlerinde artış meydana geldi. Bu kapsam'da Diyarbakır'da yer alan bir mahalle artan vakalar sebebiyle karantinaya alındı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLA KAPATILDI

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı’nın Başkanlığında alınan kararla ilçede bulunan Bellitaş Mahallesi korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak 25.07.2021 tarihi saat 20:00 itibariyle ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinan uygulanmasına karar verildi. Kurulun yaptığı açıklamada, “Karantina süresince köye giriş ve çıkışların ilçe jandarma komutanlığınca kapatılarak zorunlu hallerde kontrollü bir şekilde sağlanmasına, köy içerisinde vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamalarına ve vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına bu kararlara uymayanların ise cezai işlem uygulanacağı” belirtildi.

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