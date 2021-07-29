Mert Kaplan (26) yönetimindeki otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolunun Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında, Uğur Erdil (58) idaresindeki çekiciyle çarpıştı.
Çarpışma sonucu çekici Bölge Trafik İstasyon Amirliği bahçe duvarından devrilerek park halindeki 1 resmi ve 2 personelin aracında hasar oluşturdu.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan üç kişi yaralandı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Şanlıurfa'da feci kaza, ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da motosiklet meşrubat yüklü kamyonet ile çarpıştı, feci kazada motosiklet sürücüsü öldü yanındaki karısı ise yaralandı.