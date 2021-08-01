Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 kişilik ailenin silahla katledilerek, canice ateşe verilmesinin ardından Konya'da yaşanan insanlık dramı vicdanları yaralamıştı. Korkunç cinayete ilişkin ailenin akrabası Erol Şan yaptığı açıklamada, devletin yanlarında olduğunu ve herhangi bir ayrımcılığın olamayacağını dile getirdi.

"HİÇ KİMSE BİZİ AYIRMAYA KALKMASIN"

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta 2 gün önce baba Yaşar ve anne İpek ile çocukları Barış, Serap, Serpil, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın silahla öldürülmesinin ardından, Karatay ilçesindeki taziye evinde gazetecilere açıklama yapan Şan, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür eden Şan, "Devletimiz yanımızdaydı. Acımızı paylaştılar. Hiç kimse bizi ayırmaya kalkmasın. Biz bir bütünüz. Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Erzurum'da beraber mücadele ettik. Kimse bizi ayıramaz." ifadesini kullandı.

Şan, Dedeoğulları ailesi ile karşı taraf arasındaki küskünlüğün sona erdirilmesi için çabaların olduğuna işaret ederek, "Karşı aileden barış teklifi geldi. 'Bizi barıştırın, barışalım, aramızdaki gerginlik son bulsun' diye teklifte bulundular." diye konuştu.

"KÖPEĞE BİLE 3 KURŞUN SIKMIŞ"

Katil zanlısının, nasıl bu kadar kin biriktirerek kapıya geldiğine anlam veremediğini belirten Şan, şunları kaydetti:

"Yaşar ağabey ona ne yaptı da bu kadar kin besledi. Çıkıp kapıya gelmiş, 7 tane insanımızı katletti. Tek bir canlı köpeğimiz kalıyor, ona da 3 tane kurşun sıkıyor. Bu insanı buraya yönlendiren kim ya da kimler. Bizim ayrımız gayrımız yoktur. Ben de 20 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sorun yaşamadım. Benim sağım, solum, önüm hepsi Türk."

Erol Şan, kendi akrabalarından memnun olduğu kadar çevresindeki Türk vatandaşlardan da memnun olduğunu, olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerini arayıp taziyelerini ilettiğini aktararak, ilgilenen tüm devlet yetkililerine ve siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, gözaltı açıklaması Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 kişinin canice katledildiği saldırıyla ilgili gözaltı sayısının 13 olduğu duyurusunu yaptı.

Konya’da katledilen aile ile ilgili şoke eden açıklama Konya'da 7 kişilik aileye silahlı saldırının ardından evlerini ateşe veren canilerle ilgili konuşan bir vatandaş, öncesinde barış konusunda anlaştıklarını söyledi.

Konya'da katliam: 7 kişiyi kurşuna dizip ateşe verdiler Konya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınların da olduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.