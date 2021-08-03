Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Ankara'da bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda, trafodan kaynaklanan arıza sebebiyle yangın çıktı. Yangının sazlık alana sıçramasının ardından çok sayıda söğüt ağacı ve sazlık alan alevlere teslim oldu.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yangını gören vatandaşlar itfaiye, orman ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesini beklemeden çevre sakinleri yangına müdahale etmeye başladı.

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerin de olay yerine hızlıca gelmesinin ardından, yangın kuşların yaşadığı alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Günün aydınlanmasının ardından yangının yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.

145 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 145’i kontrol altına alındı. Bakan Pakdemirli, Denizli Buldan güney yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı. Isparta, Denizli, Muğla ve Antalya'daki 9 yangını kontrol altına alma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangın dayanışması Ormancılar önü alınamayan orman yangınları karşısında amansız mücadeleler verirken sahada göz yaşartan dayanışma örneği sergileniyor. Marketlerde stoklar tükendi. 81 ilden malzeme yağıyor. Telsizlerden istenilen malzemeler, gönüllüler vasıtasıyla felaket bölgesine anında ulaştırılıyor.