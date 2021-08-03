Beykoz'da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi 41 yaşındaki Fatih Orhan hayatını kaybetti. Şüphelilerden biri polis tarafından yakalanırken 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.
15 TEMMUZ'DA GÖZÜNDEN YARALANMIŞTI
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelilerden Yılmaz A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri belirlenen diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.
15 Temmuz gazisine İSPARK'ta mobing iddiası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Kadir Çakır, İSPARK'ta çalışan 15 Temmuz Gazisi Mustafa Kürşat Yıldırım'ın mobingle kurumdan ayrıldığını öne sürerek, konuya ilişkin, başkanlık makamına soru önergesi verdi.
15 Temmuz gazisi Çetin Sayın hayatını kaybetti Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden 15 Temmuz gazisi 70 yaşındaki Çetin Sayın'ın acı haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan duyurdu.
Balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde balkondan düşen 15 Temmuz gazisi hayatını kaybetti.
15 Temmuz gazisi cinayete kurban gitti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde gözünden yaralanarak gazi olan Fatih Orhan cinayete kurban gitti.
Beykoz'da kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi 41 yaşındaki Fatih Orhan hayatını kaybetti. Şüphelilerden biri polis tarafından yakalanırken 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.
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