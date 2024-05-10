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Gelinim Mutfakta'da 10 Mayıs final günü kazanan 82 puanla Zeynep oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gelinim Mutfakta&#039;da 10 Mayıs final günü kazanan 82 puanla Zeynep oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında bugün haftanın en yüksek puanını alan gelin 10 altın bileziği kazandı. İzleyicilerin heyecanla takip ettiği yarışmada bugün kim kazandı, bilezikleri hangi gelin aldı soruları araştırıldı. İşte günün puan durumu...

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da bugün bir isim en düşük puanı alıp elenirken, bir gelin de haftanın en yüksek puanını alarak bilezikleri kazandı. İşte bugünün birinci olan gelini...

10 Mayıs günü yayınlanan bölümde Zeynep 82 puan alarak haftayı birinci olarak kapattı. Finalde yarışmacılar Enerji Veren Pasta yaparken kayınvalideler yorumladı.

Damla 81 puan ile ikinci olurken Seda 54 ve Özge 37 puan ile haftayı tamamladı. Son durum şöyle:

Gelinim Mutfakta'da 10 Mayıs günü kazanan 82 puanla Zeynep oldu - 1. Resim

10 MAYIS'TA KİM ELENDİ?

En düşük puanı alan Özge bugün elenen isim oldu. 

Günün puan durumu ise şöyle oldu:

Damla 18

Zeynep 16

Seda 5

Özge 3

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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