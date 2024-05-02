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Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim'in hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim&#039;in hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan program sevilerek takip edilirken uzun zamandır programda yer alan Yeşim hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı. Sevilen yarışmacı gündemde yer alırken Instagram hesabı da merak ediliyor.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programının sevilen gelinleri arasında yer alan Yeşim Öksüz'ün hayatı merak edilirken eşi kim, mesleği nedir gibi sorular da gündemde yer aldı.

27 Eylül 2021 tarihinde Gelinim Mutfakta programına katıldı. 8 Aralık 1991 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. Üniversitede fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitiren isim, 2017 senesinde Erdi Öksüz ile dünya evine girdi.

1 erkek çocuğu olan Yeşim'in kayınvalidesi Beyhan Öksüz'dür. Gelin ile kayınvalide arasındaki tatlı diyalog sevilerek takip ediliyor.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim'in hayatı ve biyografisi - 1. Resim

Instagram'da "yesimcaliskanoksuz" kullanıcı adıyla yer alan ismin 122 bin takipçisi var.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yeşim'in hayatı ve biyografisi - 2. Resim

Program haftaiçi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve sunuculuğunu Nursel Ergin yapıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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