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Gelinim Mutfakta'da bugün Aleyna diskalifiye oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gelinim Mutfakta&#039;da bugün Aleyna diskalifiye oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda her gün bir gelin en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi oluyor. Yarışmacılardan biri olan Aleyna ve kayınvalidesi Songül uzun zamandır sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer almıyordu. Final gününde ise Aleyna elendi mi, neden ve diskalifiye mi oldu gibi sorular araştırıldı.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı programda bugün final günü yaşanıyor. Yarışmacıların tüm hafta boyunca topladıkları puanlar sonucunda bir gelin 10 altın bileziğin sahibi olacak. Aleyna'nın yer almaması üzerine neden olmadığı merak edildi. 

Nursel Ergin, bugün yayınlanan bölümde Aleyna ile kayınvalidesi Songül Hanım'ın yarışmadan diskalifiye olduğunu açıkladı.

Ergin'in açıklamalarına göre, gelin ile kayınvalide yarışmaya gelmemek adına 2 bahane sunmuş. Bu nedenle de programdan diskalifiye edildiler.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna'nın sağlık durumu nedeniyle yer almadığını Ergin şöyle duyurmuştu:

"Aleyna'nın geçen haftadan bir rahatsızlığı vardı, gribal enfeksiyon yaşıyordu. Maalesef, burada yapılan müdahaleler işe yaramadı ve hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Aleyna'nın durumu gerçekten çok kritik. Aleyna maalesef bizimle değil. Üzülerek söylüyorum ki Aleyna Gelinim Mutfakta'da şu an için aramızda değil. Aleyna sağlığına kavuştuğunda burada yarışma hakkı baki."

Bugün yarışmaya dahil olan yarışmacılar ise Özge Zorlu ve kayınvalide Semra Safça oldu.

Gelinim Mutfakta'da Aleyna diskalifiye edildi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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