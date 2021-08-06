Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

44 ilde çıkan 208 orman yangınının 198'i kontrol altına alındı.

4 ildeki 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Güney, Isparta'nın Sütçüler, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Milas'taki iki ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ORMAN YANGINLARINDA İL İL SON DURUM

MUĞLA

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 3 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.

YENİKÖY TERMİK SANTRALİ'NDE ÖNLEM ALINDI

Milas ilçesinde devam eden yangınlar nedeniyle Yeniköy Termik Santrali'nin çevresinde yangın ihtimaline karşı gerekli önlemler alındı.

ANTALYA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

AYDIN

Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi Karıncalı Dağı eteklerinde çıkan orman yangını 4 gündür sürüyor.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, günün ilk ışıklarıyla birlikte 1 helikopterle de destek veriliyor.

Havadan müdahalenin yanında karada da çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikserleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan bölge halkı da yangının çıktığı ilk andan itibaren ekiplere yardımcı oluyor.

ISPARTA

Sütçüler ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda başlayan yangının söndürülmesi için ekipler, büyük çaba gösteriyor.

Bölgedeki yangına gün içinde toplam 8 helikopterle müdahale edildi, karadan da soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Yangına gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edildi. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

DENİZLİ

Güney ilçesindeki yangına müdahale sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.

Orman yangınlarına ilişkin umutlandıran açıklama Çıkan orman yangınları sonra kul olan ağaçlara yönelik açıklama yapan Prof Dr. Dirik, doğanın kendini yenileme gücünün olduğunu söyleyerek, umutlu olunması gerektiğini belirtti.