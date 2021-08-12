Şaşkına çeviren olay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meynda geldi. Hastanede görevli olan hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden olmuş gibi giriş yaparak sahte kart düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hemşire R.K.Y., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Sahte doktor skandalı! 8 ay boyunca hastanede çalışmış Avustralya'da bir şahıs, 8 ay boyunca hastanede doktormuş gibi çalıştıktan sonra yakayı ele vermesinin ardından yakalandı.
Copa America'da sahte Covid-19 testi skandalı! Copa America final karşılaşmasını izlemek için Maracana Stadyumu'na akın eden çok sayıda futbolseverin sahte negatif sonuçlu Covid-19 testleri ile stada giriş yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşire gözaltına alındı
İzmir'de bir hastanede görev yapan hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği için gözaltına alındı.
Şaşkına çeviren olay İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meynda geldi. Hastanede görevli olan hemşire R.K.Y.’nin, aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden olmuş gibi giriş yaparak sahte kart düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından hemşire R.K.Y., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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