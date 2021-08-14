Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) yayımladığı küresel verilere göre, kuzey yarımkürede temmuz sıcaklıkları, ay ortalamasının 1,54 derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı.

Temmuzda Asya kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşarken, Avrupa'da temmuz sıcaklığı 2018 yılının gerisinde kalarak ikinci oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SEBEP OLDU

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Rick Spinrad, temmuzun genellikle yılın en sıcak ayı olduğunu belirterek, "Ancak bu rekor, iklim değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, aylık raporlarının Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) geçen hafta yayımlanan iklim raporunda belirtilen uzun vadeli değişiklikleri yansıttığını kaydetti.

ÖNLEM ALINMAZSA DAHA DA ARTACAK

IPCC raporunda, önlem alınmadığı takdirde 21. yüzyılda 2 derecelik küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Öte yandan, ABD, uzmanların iklim şartlarının yol açtığı sıcaklık ve kuraklığa bağladığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aydır devam eden "Dixie" yangınında kül olan ormanlık alan dün 515 hektara ulaşmıştı.

İtalya yanıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı Yangın felaketiyle mücadelenin devam ettiği İtalya’nın Sicilya Adası’nda termometreler 48.8 dereceyi gösterirken, bunun Avrupa’da kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğu tahmin ediliyor.

Kalbinizi sıcak havadan koruyun Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kalp krizi riskinin artabileceğine dikkat çeken uzmanlar “Aşırı sıcak hava kalp ve dolaşım sistemi üzerine ek yük getirir. Kalp hastalığınız varsa günün sıcak saatlerinde dışarı çıkmayın, vücuttaki sıvı kaybını telafi edin” uyarısında bulunuyor.

BM'den iklim değişikliği uyarısı: Sıcak hava dalgaları artacak BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.

Türkiye'de son 51 yılın en sıcak 2. temmuz ayı yaşandı Türkiye'de 2021 yılının temmuz ayı, son 51 yıllık dönem göz önüne alındığında en sıcak 2. temmuz olarak kayıtlara geçti.