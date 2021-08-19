Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 00.30'da Küçükçekmece Halkalı Yarımburgaz Mahallesi Altınşehir İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halkalı istikametine seyir halinde olan Furkan Aktel idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

OTOMOBİL BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerler otomobilin içine ok gibi saplandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobil içinde bulunan yaralıları çıkardı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise belediye ekiplerinin bariyeri kesmesinin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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