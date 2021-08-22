Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde traktör ile köyden ayrılan Seçkin Akıncı (26), tarla yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine idaresindeki traktör devrildi.

KAZA GEÇİRDİĞİ 15 SAAT SONRA ORTAYA ÇIKTI

Meydana gelen traktör kazasını uzun süre kimse fark etmezken, yaklaşık 15 saat sonra bölgeden geçen bazı vatandaşlar kazayı fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Eğimli arazi ve tarla yolunda meydana gelen feci kaza sonrasında 15 saat sonra bulunan Seçkin Akıncı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerini yaparken, şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Önceki akşam meydana geldiği ileri sürülen kazada hayatını kaybeden şahsın kazadan önce alkollü olabileceği değerlendirilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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