Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de araç ile Atatürk Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne hızla giriş yapan Nedim Yakıcı (85) bir anda direksiyonun hakimiyetini kaybederek fırının camından içeriye daldı.

2 KADIN SON ANDA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Caddenin hemen kenarında bulunan 2 kadın aracı son anda fark ederek ölümden döndü. Kazada sürücü Nedim Yakıcı ve eşi Aysel Yakıcı (76) ile birlikte fırının içerisinde bulunan işletme sahibi Zeki Kuyumcu ve çalışan Ahmet Kaçalin yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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