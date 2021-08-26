Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazilli'de birer gün arayla farklı mahallelerde 3 ayrı evde cep telefonu, motosiklet ve çok sayıda teknolojik eşya hırsızlığı meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan Nazilli polisinin titiz çalışması sonucu kamera görüntülerinden şüphelilerin daha önceden birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan Y.K. ve kardeşi Y.K. olduğu tespit edildi.

EVE GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Polis tarafından yakın takibe alınan şüpheli şahıslar dün gece Reşit Galip Caddesi üzerinde bulunan bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. ve Y.K. emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece 4 ayrı hırsızlık suçundan tutuklanan kardeşler cezaevine gönderildi.

Tarihi eserleri satmak isterken suçüstü yakalandılar Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yapınca polis tarafından suçüstü yakalandı Samsun'da aynı yerden ikinci kez hırsızlık yapan şahıs önce güvenlik kamerasına, ikinci hırsızlığında ise ilk olayı araştıran polise suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.