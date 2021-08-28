Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de ev sakinleri evde gördükleri yılanla şoku yaşadı. Hayvana zarar vermeden itfaiye ekiplerini çağıran aile, yılanın evde çıkarılmasıyla rahat bir nefes aldı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, ekiplerce doğal yaşam alanına salındı.

PLASTİK ŞİŞEYE KAPATILIP EVDEN ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde bir eve giren yılan, ev sahibinin talebi üzerine itfaiye ekiplerince zarar görmeden yakalandı. Yaklaşık 2 metre boyunda olan yılan, plastik bir şişeye konularak Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

Züccaciyede yılan paniği! Deprem oluyor zannetti Kocaeli'de zücaciye mağazasına giren 1 buçuk metrelik yılan korku dolu anlar yaşattı. İş yeri sahibi "Tabakları, tavaları salladı. Deprem oluyor zannettim ama baktım ki yılan girmiş, epeyce korktum" dedi.

Samsun’da panik: Aracın motoruna yılan girdi Samsun’da bir aracın motor kısmına yılan girdi. Araç sahibinin imdadına itfaiye yetişti. Ancak onlar da yılanı çıkarmak için baya bir ter döktü.

Zeytinburnu'nda engerekli yılan paniği, mahalleyi sokağa döktü Zeytinburnu'da 2 metre uzunluğunda görülen yılan mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.