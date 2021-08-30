Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Enes Merdivan'dan 3 gündür haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri kayıp Merdivan’ı bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde gencin motosikleti evinden 20 kilometre uzaklıktaki Oğuzhan Köyü Tığlar Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çalılarla gizlenmiş halde bulundu. Soruşturmayı genişleten ekipler Enes Merdivan'ın en son birlikte görüldüğü öğrenilen yakın arkadaşı İ.S.Ç’ yi gözaltına aldı. Sorguda konuşan şüpheli arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

CESEDİN GÖMÜLDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Şüpheli, sorgusunun ardından öldürdüğü yakın arkadaşının gömüldüğü yeri göstermesi için Oğuzhan Köyü kırsalına götürüldü. Katil zanlısının gösterdiği yerden çıkarılan 19 yaşındaki gencin cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katıl zanlısı İ.S.Ç. ve öldürdüğü Enes Merdivan'in okul arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABI DİKKAT ÇEKTİ

Zanlının olayı neden işlediğine dair jandarmadaki sorgusu sürüyor. Öte yandan katil zanlısı İ.S.Ç.'nin sosyal medya hesabına silah fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Her yerde aranıyor! 14 yaşındaki Miraç kayıp Sakarya’nın Erenler ilçesinde evden çıkan ve geri dönmeyen 14 yaşındaki Miraç Ekmekçi için ailesi seferber oldu.

3 Gündür kayıp olan Hülya, arkadaşında çıktı Gaziantep’te, 3 gündür kayıp olan 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, arkadaşının evinde ortaya çıktı. Kızıyla telefonda konuşan anne Zeynep Sarılsu, Kızı Hülya’nın bunalımda olduğu için arkadaşına gittiği söylediğini ifade etti.