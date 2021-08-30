Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde A.T. (46), 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay (40) ile tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada A.T., ellerini bağladığı eşini su dolu plastik leğende boğarak öldürdü.

Zanlı daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, elleri bağlı halde hareketsiz yatan kadını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan A.T. emniyete götürülürken, kadının cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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