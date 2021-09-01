Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Bekirler köyündeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen sebepten dolayı çıkan orman yangını, ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz ve helikopter sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü, yangına 7 helikopter ve 1 uçak ile havadan, 26 arazöz ve 165 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.