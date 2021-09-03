Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenyurt'ta yaşayan Beyzanur Yoğun ve iki gün önce misafirliğe gelen teyzesi Canan Aslan, dün sabah saat 09.00 sıralarında geceden hazırladıkları çantalar ile evden çıktı. Sokağın köşesinde bulunan marketten maske aldıktan sonra el ele tutuşarak koşmaya başlayan teyze yeğenden ise bir daha haber alınamadı. Kızların evden kaçtığını anlayan Yoğun ve Aslan’ın ailesi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri kızları aramak için çalışma başlattı.

Kızların en son Başakşehir Bahçeşehir Gölet mevkisinde görüldüğü öğrenilirken, kızların kaçtıktan sonra Esenyurt’taki bir marketin önünde ise meyve suyu içtiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“BÖYLE BİR ŞEYİ ASLA BEKLEMİYORDUK"

Kızı ve baldızının evden bu şekilde kaçabileceğinin hiç akıllarına gelmediğini ifade eden baba Mehmet Yoğun, “Kızlar sabah saat 09.00 civarından evden çıkmışlar. O saatten beri elimizden geldiğince her yerde kızları arıyoruz. Herhangi biri tarafından kaçırıldığını veya birine kaçtığını da düşünmüyoruz. Benim düşünceme göre iki cahil kız kendine eğlence arıyorlar. İnşallah öyledir aklıma kötü şeyler getirmek istemiyorum. Çünkü böyle bir şeyi asla beklemiyorduk. Biz bulmak için çabalıyoruz fakat bulamadık bir türlü. Polis ekiplerine de başvurduk, inşallah kızlarımızı bulurlar” diyerek olayı anlattı.

“EL ELE TUTUŞUP KAÇMIŞLAR”

Evden kaçan iki kızın macera aradıklarını4 düşünen Yoğun, “Annesi sabah kalktığında kızlar evde yokmuş. Tahminimizce ondan 10 dakika önce evden çıkmışlar. Köşedeki marketten kendilerine maske almışlar ve el ele tutuşup meydana doğru koşmuşlar. Zaten güvenlik kamerası görüntüleri de var medyana doğru koşarken. Yani ne diyeyim ki iki tane çocuk. Akıllarınca eğlence ve macera için kaçmışlar. Buradan onlara sesleniyorum. Evinlerine dönsünler onlara asla kızmayacağız, dövmeyeceğiz. Sakın bir korkuları olmasınlar sadece geri eve dönsünler” diyerek kayıp kızlara eve dönme çağrısında bulundu.

50 yaşındaki kadından haber alınamıyordu, bu halde bulundu Sakarya’nın Hendek ilçesinde dün gece evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki kadın, ekiplerin arama çalışması sonrasında evinin 200 metre yakınında baygın halde bulundu.

'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı! Bir daha haber alınamadı Gaziantep'te hastaneye gidiyorum diyerek evinden çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Milaslı Sudenaz ve Nasibe’den haber alınamıyor Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Nasibe ve Sudenaz’dan haber alamayan aileleri, kızlarının hayatlarından endişe ediyor.