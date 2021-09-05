Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saat 21.00 sıralarında Bozburun açıklarında meydana gelen olayda İbrahim Yıldırımer, G.Ç.A. ve B.İ.'nin bulunduğu motorlu tekne, deniz üzerinde seyir halindeyken dalga vurması sonucu alabora oldu.

TEKNE ALABORA OLDU

Suda çırpınmaya başlayan 3 kişiden G.Ç.İ. ve B.İ., yüzerek karaya çıkmayı başardı. Alabora olan teknede bulunan İbrahim Yıldırımer'i su üzerinde hareketsiz gören G.Çİ. ve B.İ., daha sonra yine yüzerek Yıldırımer'i sudan çıkarttı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adaya çıkartılan İbrahim Yıldırımer, burada arkadaşları tarafından kalp masajı ve ilkyardım yapılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettİ.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alabora olan tekneden denize düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Yıldırımer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Selden etkilenen ekmek teknelerini böyle terk ettiler Kastamonu'nun Abana ilçesinde bulunan ve onlarca kişinin ekmek kapısı olan Küçük Sanayi Sitesi sel felaketinden olumsuz etkilendi. Yıkım kararı alınan sanayi sitesinin esnafı, kurtarabildikleri eşyaları alarak iş yerlerini terk etti.

BM: Arızalanan teknede 2 hafta aç susuz kalan 47 yolcu öldü Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki arıza sonucu denizde iki hafta aç ve susuz kalan 47 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yanan gezi teknelerinde zarar yaklaşık 90 milyon Antalya’nın Alanya ilçesindeki çıkan yangında, 4 gezi teknesi zarar gördü. Yangında 2 tekne küle dönerken, diğer 2 tekne ise kullanılamaz hale geldi. Maddi kaybın yaklaşık 90 milyon civarında olduğu belirtilirken, geriye ise teknelerin sağlamken limana yanaşmaları ve turist bırakma anları kaldı.



