Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Oltu ilçesinde oto aksesuar işi yapan Ahmet Hakan Macit hurdadan aldığı Tofaş Marka otomobili bir aylık çalışma ile masa haline getirdi sonrada kendi düğününde gelin damat masası yaparak eşine ve konuklara sürpriz yaptı.

“ÇOK MUTLUYUM”

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde hayatlarını birleştiren Merve Ahmet Hakan Macit çifti gelin damat masaları ile Düğüne gelen konukların yoğun ilgisini çektiler.

Gelin Merve Macit, “Düğün salonuna il girdiğimde çok şaşırdım eşim bana sürpriz yapmış çok mutlu oldum belki de ilk olarak biz bir otomobilden gelin damat masasında oturuyoruz çok mutluyum bunun için eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.

“MARKA SEVDAMDAN DOLAYI YAPTIM”

Damat Ahmet Hakan Macit ise “Oto aksesuar işi yapmaktayım işim icabı ve de marka sevdamdan dolayı hurdadan aldığım bir arabanın ön tarafını keserek bir aylık bir çalışmanın ardından masa haline getirdim. Kendi düğünümde eşime sürpriz yaparak gelin damat masası olarak eşime sürpriz yapıp düğün salonuna getirdim çok ta güzel oldu misafirlerimizde çok beğendiler” dedi.

Düğüne giden minibüs apartman bahçesine düştü ​ İzmir’in Menemen ilçesinde, düğüne giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü freninin patlaması sonucu geri geri kayarak 4 katlı apartmanın bahçesine düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Düğün yolunda kahreden kaza: Anne ve oğlu hayatını kaybetti ​Şırnak'ta akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu araç, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada anne ve çocuğu hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Aşiret düğününde altınlar havada uçuştu Ağrı'da yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde altınlar adeta havada uçuştu, gelin ve damada 1 milyon değerinde takı takıldı.