Çeralan Mahallesi Alayla mevkisindeki yayla evine ailesiyle misafirliğe giden G.Ö. kayboldu. Çocuktan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri arama köpekleriyle çalışma başlattı.
Arama çalışmalarına çevredekiler de destek verdi.
ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Ekipler yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu G.Ö'yü yayla evinin 4,5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda buldu.
Çocuk, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
Aile, çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Serinlemek için göle girdi, kayboldu Sakarya'nın Sapanca ilçesinde serinlemek için göle girdikten sonra kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Kahreden acı! 5 yaşındaki Emre selde kayboldu Şanlıurfa'da polis olan babasının Kastamonu Bozkurt'a tayinin çıkmasıyla bu şehre ailesiyle gelen 5 yaşındaki Emre, selde kayboldu.