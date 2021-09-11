Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Atlas Sokak’ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesinde atılan havai fişeklerden biri 3 katlı binanın çatısına düştü. Havai fişeğin düştüğü yerde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

"CİĞERİ YANDI"

Yangını gören Cihat Ateş “Mahallemizde olan düğün eğlencesinde, hesap edilemeyen bir şekilde havai fişek çatıya sıçradı. Sıçramadan dolayı yangın çıktı. Tabii ki kimse böyle olmasını istemezdi, iki taraf da birbirini tanıyor. Adamın da ocağı, ciğeri yandı. Dikkatsizlik yani. Havai fişek atmak da bir suç ama kimse bilerek, kasıtlı olarak bir ocak yakmak istemez. Yaralı yoktu. Yangın erkenden fark edildi neyse ki. Havai fişekten çıktı. Çatıya fırladı böyle oldu yani” ifadelerini kullandı

Pendik'te 5 katlı binada çatı yangını İstanbul'un Pendik ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi.

Marketin deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Sakarya’da bir marketin deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.