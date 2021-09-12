Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ'da aralarında husumet olduğu bilinen iki grubun karşılaşması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine, silahla saldırmaya başlayan zanlılar bir kişinin ölümüne neden oldu.

GÖĞSÜNDEN VURDULAR!

Olay, Elazığ’ın Palu ilçesinde bulunan Yeni Mahalle Mezbahana mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle biri kişi belinden çıkardığı silahla Birkan Ayık’ı göğsünden vurdu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Birkan Ayık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ayık’ın cansız bedeni Palu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli şahıs olay yerinde kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Husumetlisini silahla yaralamıştı, tutuklandı ​Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aralarında husumet olan kişiyi silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.