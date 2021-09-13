Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy’de bir otomobile tutunarak yolculuk yapan 7 patenli genç yürekleri ağızlara getirdi.

TRAFİĞE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Bakırköy Florya’da dün öğle saatlerinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde patenli 7 gencin bir arabaya tutunarak trafikte ilerlediği görüldü.

CANLARINI YOK SAYDILAR

Gençlerin kask takmadığı da görülürken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.

Akıllı ışıklarla trafik hep açık ASELSAN tarafından geliştirilen “Trafik sinyalizasyonu ve yapay zekâ akıllı kavşak” projesi Kırıkkale’de devreye girdi. Türkiye’de bir ilk olan proje sayesinde, motorlu araçlarda yılda 12 milyon liralık yakıt tasarrufu sağlanacak.

Elazığ’da trafik kazası: Yaralılar var Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'a yağmur düştü, trafik çilesi katlandı İstanbul'da erken saatlerde başlayan yağmurun etkisiyle sabah saatlerinde trafğin yoğunluğu yüzde 55 olara ölçüldü.