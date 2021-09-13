Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'e su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

Ümraniye ilçesinin tüm mahalleleri.

Üsküdar ilçesinin Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahalleleri'nin bir kısmı.

Ataşehir ilçesinin Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahalleleri'nin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinin bir kısmı.

İstanbul'da metro inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatı sahasında göçük meydana geldi. Olayda 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Mahalle sakinleri tedbirsiz ve önlemsiz çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki gösterdi.

Avrupa'nın en iyi şehri İstanbul seçildi! Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nı en iyi ikinci havalimanı seçen Travel and Leisure dergisinin "Dünyanın En İyileri Ödülleri"nde Avrupa'nın 1 numaralı şehri olarak İstanbul seçildi.