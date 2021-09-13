Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Okullar açıldı, minikler sınıfları doldurdu. Anaokullarında çocuklara ilk verilen görev boyama oluyor.

Öğretmenler Google'daki görsellerin çıktısını alıp çocuklara veriyor. Ancak bazıları bilerek ya da bilmeyerek rezalete imza atıyor.

Google'a "Okul boyama çalışma kağıdı" yazınca, tepesine çan takılmış kilise okullar çıkıyor. Bazı öğretmenler bunların çıktısını alıp öğrencilerine dağıtıyor.

İstanbul Üsküdar'daki bir okulda olduğu gibi. Olayı bir sosyal medya kullanıcısı ifşa etti.

AYYILDIZ YERİNE ABD BAYRAĞI, MİNARE YERİNE ÇAN

Öğretmenin çocuklara verdiği, boyama çalışmasında Ayyıldız yerine ABD bayrağı, minare yerine ise çan bulundu.

Boyama çalışmasının bir arkadaşının yeğenine verildiğini belirten kullanıcı "Siz hangi ülkeye çocuk yetiştiriyorsunuz?" diye sordu.

ÖĞRETMENE UYARI

Okul yönetiminin öğretmeni uyardığı öğrenildi.