Denizli'de güvenlik güçleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattığı belirlenen bir zanlıyı takibe aldı. Şahsın kargo aracı şeklinde, üzerinde bir kargo firmasının logosunu taşıyan kamyoneti ekipler tarafından durduruldu. Kamyonetin kasasında plastik tanklar içinde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kamyonetin arkasına akaryakıt satışı için düzenek kurulduğu görüldü. Sürücü D.B. gözaltına alındı.
Akaryakıtta tabela oyununa iki ay kapatma cezası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt istasyonlarında “tabelaya yazılan fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığı” iddiaları üzerine harekete geçti.
Vatandaşa ucuz akaryakıt uyarısı Devlet tarafından alınan bütün tedbirlere ve kesilen ağır cezalara rağmen, tatile çıkacak vatandaşlara özellikle şehirler arası yollarda “akaryakıt” uyarısı yapıldı.
Kargo aracı ile kaçak akaryakıt satarken yakalandı
Denizli'de akıl almaz bir kaçakçılık yaşandı. Bir kişi, kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt satarken yakayı ele verdi.
Denizli'de güvenlik güçleri, kaçak akaryakıt temin ederek sattığı belirlenen bir zanlıyı takibe aldı. Şahsın kargo aracı şeklinde, üzerinde bir kargo firmasının logosunu taşıyan kamyoneti ekipler tarafından durduruldu. Kamyonetin kasasında plastik tanklar içinde 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca kamyonetin arkasına akaryakıt satışı için düzenek kurulduğu görüldü. Sürücü D.B. gözaltına alındı.
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